Bahçeli: Güç ve zor kullanmak kaçınılmazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir." dedi.
|28 Şubat 2020 04:42
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Düşman görüldüğü yerde ezilmelidir. İdlib'e kara ve hava operasyonu süratle icra edilmelidir. Güç ve zor kullanmak kaçınılmazdır. MHP, hükümetin alacağı siyasi, askeri her kararın bedeli ne olursa olsun yanında duracak, destekçisi olacaktır.
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