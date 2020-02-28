Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Şentop ile telefonla görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
|28 Şubat 2020 04:04
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun İdlib'de 33 askerin şehit olmasına neden olan saldırı nedeniyle Şentop ile telefonla görüştüğü bildirildi.
Kılıçdaroğlu'nun başsağlığı dileklerini ilettiği Şentop'tan konuya ilişkin bilgi aldığı belirtildi.
Öte yandan, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nun bugün saat 11.00'de yeniden bir araya gelmek üzere çalışmasına ara verdiği kaydedildi.
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