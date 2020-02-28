Akar yaralı Mehmetçikleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya destekli Esad güçleri tarafından gerçekleşen kahpe saldırı sonucu yaralanan askerlerimizi Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Akar, beraberinde geldiği komutanlarla İdlib'de yaralanan askerlerimizin sağlık durumu hakkında bilgi aldı
|28 Şubat 2020 06:21
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İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay'a gelen bakan Akar Hatay Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti.
Akar hastanede ziyaret edip bilgi aldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, daha sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne gelerek idlib'te yaralanan Askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
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