Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Erzurum ve Muş çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.