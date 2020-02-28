Bakan Akar ve Komutanlar sıfır noktasında
|28 Şubat 2020 07:23
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.
İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.
Bakan Akar, rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinden sevk ve idare ediyor.
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