Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salıverildi
Otobüslerle göç idaresinden ayrılan göçmenler bölgeden ayrıldı
|28 Şubat 2020 07:39
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Sınır kapılarının açılacağı iddiasının ardından Aydın'da bulunan mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Otobüslerle giden göçmenler, sevinçlerini kameralara el sallayarak gösterdi.
Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için Göç İdaresi'nden ayrıldı. Aydın Göç İdaresinde kalan göçmenler gece yarısı gelen otobüslere binerek sınırdan geçmek üzere Aydın'dan ayrıldı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken göçmenlerin otobüslerle bölgeden ayrılması kameralara böyle yansıdı.
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