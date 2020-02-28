İdlib saldırısı sonrası Türkiye tek ses
|28 Şubat 2020 07:48
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Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili siyasilerden ardı ardına açıklamalar geldi.
ABDULLAH GÜL
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İdlib'de 29 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Gül'ün açıklaması şu şekilde:
"Hepimizin gözü yaşlı, acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Twitter hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından, "Böylesi mübarek bir gecede İdlib'deki hain saldırı sebebiyle gelen acı haberler yüreğimizi yakmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Bu millet her zorluğu birlik ve beraberlikle aşabilecek güçtedir. Milletimizin başı sağolsun." mesajını paylaştı.
GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SELİM TEMURCİ
Bütün Türkiye ekranlara kitlenmiş, bu mübarek gecede daha az şehidimizin ismi okunsun diye dua ediyor.
İçimiz yanıyor. 22 Mehmetçiğimizin şehit olduğu bilgisi veriliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başısağolsun.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCI FUAT OKTAY
Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir
AKŞENER: ŞEHİTLERİMİZ VAR
Suriye'den gelen acı haberler sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda görüştü.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise başsağlığı dileğinde bulundu. Akşener şu ifadeleri kullandı;
*Türk Milleti'nin başı sağ olsun! Rusya destekli rejim güçlerinin Suriye, İdlib'deki vatan evlatlarımıza saldırısında #ŞehitlerimizVar. Vatan için Şehadete eren kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Allah, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.
MUSTAFA DESTİCİ
Böyle zor zamanlarda milli birliği tesis etmenin ve ortak duruş sergilemenin her vatansever için bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Destici, "Ümit ediyoruz ki toplumumuzun bütün kesimleri bu doğrultuda hareket edecektir. Hiçkimse bu süreçte kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırı tavır sergileme ve bu çizgide siyaset üretme hevesine düşmemelidir." değerlendirmesini yaptı.
İMAMOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Twitter hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, şunları belirtti:
* İdlip'den gelen acı haberler yüreğimizi yakıyor. Şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum.
MANSUR YAVAŞ: YÜREĞİMİZ YANIYOR, İÇİMİZDEKİ FIRTINA DİNMİYOR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
Yavaş, şunları yazdı:
* Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor. Allah'ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.
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