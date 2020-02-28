33 askerimizin şehit edildiği İdlib saldırısı dünya basınında

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesini BBC başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu "son dakika", "flaş haber" olarak aktardı. Alman Bild gazetesi internet sitesinde "Suriye'de ortam geriliyor ve durum giderek ciddileşiyor" yorumuyla yaşanan gelişmeleri sayfasına taşıdı.

Der Spiegel ve Die Welt, saldırıda şehit sayısının artabileceğini vurgularken, Merkür'de de Putin'in Suriye zirvesini reddettiği ve kararın ardından Türk askerinin vurulduğu bilgisi hatırlatıldı.

Yaşanan gelişmeler, Der Tagesspiegel ve Stern'de dahil tüm Alman medyasında geniş yer buldu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, İdlib'de yaşanan gelişmeyi "Suriye Savaşı: İdlib'deki hava saldırısında 22 Türk askeri öldü" manşetiyle okuyucularına duyurdu.

Agence France-Presse (AFP) ise haberi "Suriye: 22 Türk askeri öldü, büyük gerginlik tırmanıyor" başlığını kullandı. Haberde, "Perşembe günü Suriye'nin kuzeybatısında ciddi bir insani krizle boğuşan ve gerginliğin arttığı İdlib eyaletinde 22 Türk askeri öldü" denildi.

TÜRK YETKİLİDEN NEW YORK TIMES'A AÇIKLAMA: RUS UÇAKLARIYLA YAPILDI

Amerikan The New York Times ise bir Türk yetkilinin açıklamalarına yer verdiği haberinde saldırının Suriye'deki savaşın gidişatını değiştireceğini belirtti, saldırıda kullanılan Rus savaş jetlerine dikkat çekti.

Habere göre Türk yetkili, Türk askerlerine bölgede haftalardır yapılan hava saldırılarının Suriye rejimi tarafından kullanılan Rus savaş jetleriyle yapıldığını söyledi. Haberde gazete, Rus tarafının olayla ilgili yorumda bulunmadığı da belirtti.