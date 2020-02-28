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Yasa dışı bahise büyük gözaltı

Terör ve suç örgütlerinin parası aklanmada kullanılan yasadışı bahsi, katalog suç kapsamına alan yasa teklifi Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
Yasa dışı bahise büyük gözaltı
 28 Şubat 2020 07:57
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Yasa dışı bahise büyük gözaltı

AK Parti'nin TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen torba yasa teklifi ile yasadışı bahis ve şans oyunları erişim engellemesi kararı verilebilen katolog suçlar kapsamına alınıyor. Bu yolla yurt içi veya yurt dışı merkezli olmasına bakılmaksızın yasadışı bahis siteleri Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı'nca resen erişime kapatılabilecek. Düzenlemenin yasama süreci devam ederken, emniyet birimleri de yasa dışı bahise göz açtırmıyor. Terör ve suç örgütlerinin, kolay para kazanma, diğer suçlardan elde edilen paraları aklama için kullandıkları bir platform olduğu görülen yasadışı bahise yönelik 2019'da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonlarda, 300 milyon TL civarında para ile mal varlığına el konuldu. Yurt dışından yayın yapan 150 yasa dışı bahis sitesi de erişime engellendi. Soruşturmalar kapsamında da 337 şüpheli tutuklandı.

Katalog suç olacak

Milliyet'ten Rıdvan Tezel'in haberine göre: Önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması beklenen teklifteki düzenleme, yasa dışı bahis ve şans oyunları kapsamındaki suçların katolog suç haline getirilmesini içeriyor. Katalog suçlara, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"da yer alan fiiller de ekleniyor. Düzenleme ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve bu kanunda yer alan suçlara ilişkin yayınlara erişim, içerik veya yer sağlayıcılarının yurt dışında ya da yurt içinde bulunmasına bakılmaksızın, resen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı tarafından engellenebilecek.

Terör ve suç parası

Yasa dışı bahisin katalog suç kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar Meclis'te sürerken emniyet birimleri de faaliyet izni olmayanlara göz açtırmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanunun 5. maddesi çerçevesinde çalışmalarını, operasyonlarını devam ettiriyor.

Türkiye'de sanal ortamda yasa dışı bahis oynatan sitelerin ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 50 milyar Türk Lirası'nı bulduğu belirtiliyor. Ayrıca yasa dışı bahisin; terör ve suç örgütlerinin, kolay para kazanma ve diğer suçlardan elde ettikleri gelirleri aklamak için kullanılmaya başlandığı bir platform olduğu değerlendiriliyor.

150 siteye erişim engeli

Emniyet birimlerinin tespit ettiği yasa dışı bahis oynatan sitelerin kapatılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yurt dışından yayın yapan 150 yasa dışı bahis sitesinin erişime engellenmesi için Spor Toto Teşkilat Başbakanlığı'na bilgi ve belge gönderildi. SMS yoluyla yasadışı bahsin reklamını yaparak teşvik ettiği gerekçesiyle 74 şirket hakkında de çalışma başlatıldı. Yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para transferine aracılık eden 10 bin 445 civarında banka hesap numarası tespit edilirken, sahiplerine yönelik işlem başlatıldı.

17 bin kişiye 13 milyon ceza

Mevzuat uyarınca yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynayanlara 10 bin 886 TL ila 43 bin 557 TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Bu kapsamda 2019'da yasadışı bahis oynadığı tespit edilen 17 bin 488 kişiye, 13 milyon 32 bin 54 TL idari para cezası verildi.
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