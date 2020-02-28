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Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var

Tuzla açıklarında kötü hava şartları nedeniyle sürüklenen bir gemi başka bir gemiye çarptı. Hasar görerek su alan 2 gemide bulunan toplam 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.
 28 Şubat 2020 07:59
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Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.

13 PERSONEL KURTARILDI

Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, Gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.

DHA
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