Dolar kritik sınırı aştı
Güne başlarken dolar, İdlib saldırısı ve sınır kapılarının açılması gelişmesiyle birlikte 6,20 TL sınırını aşarak 6,23 TL oldu.
|28 Şubat 2020 08:55
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İstanbul serbest piyasada dolar 6,2340 liradan, avro 6,8590 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 6,2320 liradan alınan dolar, 6,2340 liradan satılıyor. 6,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8590 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1720 lira, avronun satış fiyatı ise 6,7760 lira olmuştu.
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