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Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon'u uzatmalarda 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, Suriye'den gelen şehit haberleriyle sevinçlerinin yarım kaldığını söyledi.
 28 Şubat 2020 08:14
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Okan Buruk: Şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatmalarda 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, çok iyi bir futbol ortaya koyarak turu geçtiklerini ancak Suriye'den gelen şehit haberleriyle sevinçlerinin yarım kaldığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, "İlk maçtaki 3-1'lik mağlubiyetin ardından maçtan önceki söylemlerimizde turu çevirmek için elimizden geleni yapacağımızı söyledim. Elimizden gelenin daha fazlasını da yaptık." dedi.

Oyunun büyük bölümünde çok üstün olduklarını aktaran Buruk, şunları kaydetti:

"Sevincimiz yarım kaldı"

"Gol attık ve özellikle uzatmalarda bile taraftarımız ile kenetlenen, maça inanan, turu geçeceğine inanan bir takım vardı sahada. 4-1'lik galibiyet bizim için bir tarih. Başakşehir ve Türk futbolu adına önemli günlerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülke puanını yukarıya çekmemiz adına bu galibiyet Türk futbolu için çok önemliydi. Bunu yaşattığımız için çok mutluyuz. Gelen şehit haberleriyle sevincimiz yarım kaldı. Türkiye'nin başı sağolsun. İnşallah şehit sayısı artmaz. Maçtan sonra üzüntü yaşıyoruz. Galibiyeti de Mehmetçiğimize armağan ediyoruz. Belki son 10 dakika hariç oyunun tamamında üstündük. Topla oynama, şut, her şeyde üstündük ve hak ettiğimiz bir sonuç aldık."

"İnşaallah iyi bir kura çekeriz"

Avrupa Ligi'nde yollarına adım adım ilerlemek istediklerinin altını çizen Okan Buruk, "Bir sonraki turda hangi rakiple eşleşeceğimizi bilemiyoruz ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Çeyrek finale kalmak için uğraşacağız. Hangi rakibin geleceğini bilmiyoruz ama hedefimiz, isteğimiz, kendimiz, Başakşehir ve Türkiye için daha yukarılara gidebilmek. Psikolojik anlamda da bu galibiyet bizi güçlendiriyor. Aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Bu yolda, belki yarı finale, finale çıkan takım da olabiliyorsunuz. Hangi takımla eşleşeceğiniz ve neler yapacağınız da çok önemli. Ama hedefimiz tur tur gidip elimizden geleni yapabilmek. İnşallah yine iyi bir kura çekeriz." şeklinde konuştu.

Hem ligde hem de Avrupa'da yollarına devam etmek istediklerini vurgulayan Buruk, "Bugün şunu gösterdik, üç gün önce maç oynamış bir takımdan 9 oyuncunun bugün 120 dakikayı rahat rahat çıkardığı bir maçı gördük. Üç gün sonra maç hiçbir şekilde zor değil. Vücut doğru yenilenirse rahat rahat maça çıkıyorsunuz. Elimizden geldiğince iki bölümde de yürümeye çalışacağız. Maç oynamak bazen takımlara daha iyi geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibimizin zayıf yönlerine çalıştık"

Rakibin zayıf yönlerine çalıştıklarını anlatan Buruk, "Rakibimiz özellikle alan savunması yapan bir takımdı. Birinci direğe atılan toplarda daha önce de rakiplere vurdurmuşlardı, ilk golde bunu yaptık. Paslaşmalarda sorun yaşayan bir takımdı, üçüncü golü de böyle bulduk. Bunlar oyuncularımıza gösterdiğimiz pozisyonlardı. Rakibimiz ilk maçta bizden çok daha iyiydi, bugün de iyi olan taraf bizdik. Her şeyin yanı sıra vurduğunuz topların içeri girmesi gerekiyor. Bugün iyi vuruşlar yaptık ve önemli bir takımı elemiş olduk, bu anlamda çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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