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Manisa'da korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.
 28 Şubat 2020 08:29
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Manisa'da korkutan deprem!

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberine göre, deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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