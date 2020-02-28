Manisa'da korkutan deprem!
Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.
|28 Şubat 2020 08:29
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Gelen son dakika haberine göre, saat 08.10 sıralarında merkez üssü Manisa Akhisar olan bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberine göre, deprem 6.4 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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