Müze giriş zammına dava
|28 Şubat 2020 08:33
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), müze giriş ücretleri ve kart fiyatlarının
artışına ilişkin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez
Müdürlüğü (DÖSİMM) tarafından uygulanan kararlara dava açtı.
Müze giriş zammına dava
Milliyet'in ekonomi servisi haberine göre: TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, müze ve ören yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin yetkisiz ve hukuka aykırı bir şekilde artırıldığı vurgulandı. Açıklamada, "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nün (DÖSİMM) 14.2.2020 tarih ve 147227 sayılı yazısında belirtilmiş olan 47 sayılı Yönetim Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması, 27.2.2020 tarihinde TÜRSAB tarafından açılan dava ile talep edildi" denildi.
Söz konusu müze ve ören yerlerinin giriş ücreti son bir yılda iki kez artırılmış, artış oranı toplamda yüzde 40'a ulaşmıştı.
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