Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler Çanakkale'de sahillere gelmeye başladı
Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi
|28 Şubat 2020 08:53
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Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki sahillere geldi.
Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen göçmenler Yeşil Liman, Babakale ve Kadırga Koyu gibi noktalarda toplanmaya başladı.
Midilli adasına geçişte sık kullanılan bu noktalardaki göçmenler geçiş için hazırlık yapıyor.İzmir'den Yunanistan'a mülteci akını Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
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