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Pilot adayları yerde kaldı

AtlasGlobal'de pilot adaylarına şok! 40 bin Euro ödediler ortada kaldılar
 28 Şubat 2020 08:50
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Pilot adayları yerde kaldı

Türkiye'nin önde gelen özel havayolu şirketlerinden AtlasGlobal'in iflasını talep etmesi, 40'a yakın pilot adayını da vurdu. 38 bin Euro ile 41 bin 500 Euro arasında değişen tutarlarda ödeme yaparak sertifika alan pilot adayları, şirketin faaliyetlerini durdurması ile ortada kaldı. "Sertifikamız var ama çalışabileceğimiz bir şirket yok" diyen mağdurlar, kredi çekerek uçuş okuluna ödeme yaptıklarını belirtiyor.

Hürriyet'in ekonomi haberine göre: Pilot olma hayali kuran birçok kişinin yolu, AtlasGlobal'in de ortağı olduğu A. Uçuş Akademisi ile kesişti. Pilot adayları, şirket ile sözleşme imzaladı. Adaylarından bir kısmı 38 bin Euro, bir kısmı ise 41 bin 500 Euro ödedi. Kimi aday kredi çekerek ödeme yaparken, kimisi ise evini veya otomobilini sattı. Ödeme yapıldıktan sonra yoğun bir program içeren teorik ve pratik eğitimler başladı. Süreç sorunsuz devam ederken, pilot adayları eğitimin tamamlanması ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vereceği sertifikayı almak için gün saymaya başladı. Ancak ilk kötü haberi geçen aralık ayı başında aldılar. Eğitimlerin tamamlanması ile birlikte, 100 saatlik uçuştan sonra ilk olarak yardımcı pilot olarak göreve gelmeyi bekleyen adaylar, AtlasGlobal'in uçuşlarını geçici bir süre durdurduğunu öğrendi. Ancak esas şoku, iki hafta önce, şirketin faaliyetlerini durdurması ve iflas davasını açması ile yaşadılar.

SERTİFİKA VAR UÇAK YOK

Eğitim için 41 bin 500 Euro ödeme yaptığını belirten pilot adaylarından A. Ü. "Eğitim sonrası sertifikamı aldım. Ancak, şirket faaliyetini durdurduğu için 100 saatlik uçuşu yapamadık. Çünkü şirket faaliyetlerini durdurdu. Mağdurlar olarak bir araya geldik ve yol haritası belirlemeye çalışıyoruz. Ancak, hepimizin durumu kötü. Kimi kredi ödüyor, kimi çevresinden borç aldığı için mahçup olmuş durumda. Her ay 15 bin lira kredi ödüyorum. Ailemin desteği olmadan bu parayı ödemem mümkün değil. Dava açmak için ödenecek harcı dahi ödeyecek durumumuz yok" diye konuştu.

İŞ GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

A. Ü., elindeki sertifika ile başka havayolu şirketinde çalışma imkanlarının da olmadığını kaydederek "Başka bir firmaya başvurdum ancak onlar, kendilerinin eğitim vereceğini belirtiyor. Onlar da ayrı bir ücret talep ediyor" diye konuştu. Adının yazılmasını istemeyen bir başka pilot adayı ise "Tam anlamı ile kabus yaşıyorum. Pilot adayıyım ama günlerdir evde boş boş oturuyorum. Çalışamadığım için dışarı dahi çıkamıyorum. Sözleşme yaptığımızda iş garantisi verildi. Ancak ortada, çalışılacak bir şirket yok" dedi.

İLK DURUŞMA NİSAN AYINDA

Mart 2001'de faaliyetine başlayan AtlasGlobal, geçen yılın son çeyreğinde baş gösteren mali zorluklar sonrası kısa süreli olarak faaliyetlerini durdurmuştu. Daha sonra yeniden, ancak daha sınırlı sayıda bölgeye uçuş gerçekleştiren şirket şubat ayı başında faaliyetlerini tümden durdurdu. Şirket, 12 Şubat'ta iflas talepli dava açtı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davaya bazı banka ve turizm firmasının müdahil olduğu anlaşıldı. Dava dosyasına göre 31 Aralık 2019 itibari ile 220 milyon TL borcu bulunan şirketin iflas talepli davasının ilk duruşması 16 Nisan'da.

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