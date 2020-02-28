Rusya'dan küstah İdlib açıklaması
Reuters'ta yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede kullanılmadığı bilgisine yer verildi
|28 Şubat 2020 09:04
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Hava Kuvvetleri'nin Türk askerinin vurulduğu bölgede operasyon yapmadığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede Suriye jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi.
Türkiye'nin İdlib'deki koordinat merkezi ile sürekli temas halinde olduklarını belirten Rusya Savunma Bakanlığı "Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız" bilgisine yer verdi.
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