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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.
 28 Şubat 2020 09:16
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Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı

Edirne' de düzensiz göçmen hareketliliği arttı.

Geceden itibaren Avrupa'ya geçmek isteyen onlarca düzensiz göçmen Edirne'ye gelerek sınıra doğru yaya olarak harekete geçti.

Avrupa sınırındaki kentin pek çok noktasında gruplar halinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenler sınır köylerine doğru yürüdü.

Hareketlilik sabah saatlerinde daha da arttı.

Pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

Düzensiz göçmenler Yunanistan'a geçebilmek amacıyla sınıra hareket ediyor.

Kimi gruplar arasında aileler de var. Ailelere bebekleri ve çocukları da eşlik ediyor.
Anadolu Ajansı
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