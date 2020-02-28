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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi

"Adeta toplumun bir kesimi kangrenleymiş gibi kesilip atılmaya çalışıldı. Bu millet, iradesinin üzerine bir güçle bir vesayet odağıyla gelindiği zaman çok dik ayakta durabiliyor, canını feda edebiliyor ve milletin iradesine sahip çıkabiliyor"
 28 Şubat 2020 09:16
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, 28 Şubat sürecine ilişkin "Adeta toplumun bir kesimi kangrenleymiş gibi kesilip atılmaya çalışıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, 28 Şubat postmodern darbesinin 23'üncü yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ı Türkiye'nin yakın tarihinde yaşadığı, hissettiği ve hemen hemen her eve dokunduğu bir süreç, bir postmodern darbe olarak nitelendirdi.

Bu sürecin vesayet odaklarının milli iradenin üzerine bir tahakküm kurma çabası olduğunu belirten Usta, "Bununla bağlantılı olarak özellikle irtica tehlikesi adı altında, inanan kesime, Müslümanlara yapılan çok ciddi baskıların yaşandığı bir dönem." ifadesini kullandı.

Usta, kendisinin de o dönem üniversitede başörtülü öğrencilerin yaşadığı sorunların aynısını yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Derslere giremedik, sınavlarımıza giremedik, stajlarımızı yapamadık, yemekhanelere, yatakhanelere ve okullara hiç bir yere alınmaz hale geldik. Süreç genişledi, ilahiyat fakülteleri ve imam hatip liselerine kadar devam etti. Adeta toplumun bir kesimi kangrenleymiş gibi kesilip atılmaya çalışıldı. Tamamen bizi görmek istemeyen, varlığımızı kabul etmek istemeyen bir kesim tarafından yok edilmeye çalışıldık."

- "Bizleri bir tarafa atarken onları bir tarafa taşıdılar"

Onurlu bir hak mücadelesiyle Türkiye'nin değiştiğinin altını çizen Usta, "Türkiye aslında o geçirdiği süreçle beraber pek çok yeni şeyi öğrendi. Sivil toplumu, sivil itaatsizliği, bir mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini öğrendi. 98 kuşağı dediğimiz kuşak aslında şu anda aktif olarak yine aynı bilinçle ve şuurla, vesayet odaklarıyla mücadeleye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

28 Şubat döneminde kendilerini yok etmeye çalışan kesimin, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ mensuplarına çanak tuttuklarını vurgulayan Usta, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sahayı onlara açtılar, bizleri bir tarafa atarken onları bir tarafa taşıdılar. 15 Temmuz'a kadar bu süreci yaşadık. Şunu gördük 15 Temmuz'da bu millet, iradesinin üzerine bir güçle bir vesayet odağıyla gelindiği zaman çok dik ayakta durabiliyor, canını feda edebiliyor ve milletin iradesine sahip çıkabiliyor."

Usta, 15 Temmuz sonrasında artık yeni bir Türkiye'nin olduğunun ve sadece içeriden değil, dışarıdan da Türkiye'nin üzerinde tahkim kurmaya çalışanlara çok net bir cevap verildiğinin altını çizdi.

- "Türkiye'nin demokratikleşme yolunda atmış olduğu adımlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, şunları kaydetti:

"28 Şubat süreci, sadece tek başına bir yasak süreci, bir baskı süreci olarak değerlendirilmemeli, aslında onunla birlikte yaşanmışlıkların, öğrenilmişliklerin ve kazanılmışlıkların da birlikte olduğu bir süreç. Kazanılmışlıklar derken, özelikle 17-25 Aralık sonrasında FETÖ ile yapılan mücadelenin başlaması sonrasında bizim başörtülü olarak üniversitelerde eğitimlere devam ediyor olabilmemiz, imam hatiplerdeki kısıtlamaların kaldırılması, imam hatiplerin orta kısımlarının açılması, meslek liselerine imam hatiplerle birlikte getirilen katsayı, eşitsizlik ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması, kamu kurumlarında çalışan başörtülü inanan kesimden görevlerinden atılmış kişilerin tekrar görevlerine döndürülmesi, fişlemelerin ve baskıların sona erdirilmesi, bunların hepsi aslında Türkiye'nin demokratikleşme yolunda ve milli iradenin gücünü artırma yolunda atmış olduğu adımların temeli ve tamamı diyebiliriz."

Usta, 28 Şubat sürecinin yakın tarih olarak çok iyi okunması ve anlanması gerektiğini belirterek, şu ifadelere ter verdi:

"Bu süreçte elbette bedeller ödendi ,çok ciddi bedeller ödendi. Sayın Cumhurbaşkanımız bile okuduğu bir şiirden dolayı hapse atıldı. Bugünkü Türkiye'de bunu söylediğiniz zaman gençlere, 'Bir insanın şiir okuduğu için hapse atıldığını düşünebilir misiniz' dediğimizde, 'Asla olamaz' diyorlar. Diyorum ki o zaman Türkiye'yi çok iyi bir noktaya getirmişiz. Demek ki insanlarımız artık böyle bir şeyin olamayacağını kabul etmiş ve bunun da bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu görmüş diyorum ve bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Ödenmiş bedellerin aslında bir sonucunun olduğunu, bu ülkeye bir değer kattığını, Türkiye'yi değiştirdiğini gördüğünü ifade eden Usta, "28 Şubat döneminde de, özellikle genç arkadaşlarımıza o dönemi, yakın tarihi okumalarını, bizlerle buluşmalarını, yakın tarihi yaşayanlarla bu dönemi anlamalarını istiyorum." açıklamasını yaptı.
Anadolu Ajansı
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