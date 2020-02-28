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Martı test edildi: Kaldırımdan git anayola çıkma

 28 Şubat 2020 09:23
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Martı test edildi: Kaldırımdan git anayola çıkma

Uber'in Türkiye'deki faaliyetine haksız kazanç gerekçesiyle tepki gösteren taksicilerin hedefinde şimdi de kiralık elektrikli scooter uygulaması Martı var. İstanbul Kağıthane'de geçen gün yaşanan ve 17 yaşındaki Okan Yıldız'ın ölümüyle sonuçlanan ilk Martı kazası ise İstanbul trafiğinde elektrikli scooterın ne kadar güvenli olduğunu akla getiriyor. SABAH muhabiri, Türkiye'de ve Avrupa'nın bir çok şehrinde eğlence ve ulaşım için kullanılan tartışmaların odağındaki Martı'yı denedi. Uygulama üzerinden scooter kiraladı. Gazetenin Beşiktaş Balmumcu mahallesindeki binasından, Beşiktaş sahile indi. Daha önce defalarca gerçekleştirdiği bu yolculuğu bir de kazadan sonraki farklı bir yaklaşımla gerçekleştirdi. İşte deneyimi:

YAYA GEÇİDİNE DİKKAT

* Genellikle kaldırımda gittiğim süre içinde herhangi bir problem yaşamadım. Yolculuğumda ilk riskli yer olan köprü bağlantı noktasına geldim. Burada karşıya geçmek için kesinlikle scooterı kullanmadan geçmemiz gerekiyor. Sonrasında Yıldız'dan aşağıya yöneliyoruz. Burada da bazen emniyet şeridinden bazen de kaldırımdan gidiyorum.

* Kaldırımda agresif olmadığımız sürece yayalardan olumsuz tepkiler almıyoruz. Kaldırımda yaya trafiği varsa emniyet şeridine geçmek gerekiyor. Saatte 15 kilometre hızı olan scooterla 10 dakikada Beşiktaş sahile ulaştım.

* Yolculuğumda riskli ve tehlikeli bir an olmadı. Ancak trafikte kaza potansiyli yüksek. Yolda karşılaştığımız kazaların çoğu kullanıcının ihmali ve dikkatsizliğinden kaynaklanıyor. Bu scooterları kullanırken kulaklık ve telefon kullanılmamalı. Araç tek elle kullanılmamalı.

TAKSİ KISA MESAFE ALMIYOR

* Peki bu scooterlar neden hızla yaygınlaşıyor? Konuştuğumuz kişiler ve ben de dahil bu scooterları düz geniş caddeli alanlar ve kıse mesafelerde kullanıyoruz. Ölümlü kazada yaşanan olaydaki gibi ana arteller bu araç için uygun değil. Kullanıcılar tarafından tercih edilmesinin önemli sebeplerinden biri de taksicilerin kısa mesafede yolcu almamaları.

* Balmumcu'dan Beşiktaş'a gitmek için Martı'ya ödediğimiz ücret taksi ücretiyle hemen hemen aynı olmasına rağmen çoğu zaman trafik ve taksicilerin kısa mesafede nazlanmaları yolcuları bu gibi farklı ulaşım araçlarına yönlendiriyor. Sonuç olarak eğlence ve ulaşım için kullanılan bu scooterları kısa mesafede kullanmak gerekiyor. Gece kullanmak ve ana yollara çıkmak tehlikeli.

Murat Şengül
Sabah
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