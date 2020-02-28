Trafikte tartıştığı kadının başörtüsüne saldırdı

İstanbul Ataşehir'de önceki gün 09.00 anaokuluna çocuğunu bıraktıktan sonra aracıyla evine gitmek için aracıyla yola çıkan Mehtap S. ile başka bir kadın sürücünün aracıyla kafa kafa geldi. Sözlü tartışmanın ardından Mehtap S. yoluna devam etti. Ancak diğer kadın Mehtap S.'nin peşinden geldi. Kimliği belirlenemeyen kadın sürücü Mehtap S.'yi 3 yaşındaki çocuğunun önünde darp edip başörtüsünü zorla çıkartarak yere attı. Hızını alamayan saldırgan kadın Mehtap S.'nin arabasının anahtarını aldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla arabanın anahtarı alınan saldırgan kadın olay yerinden uzaklaştı. Darp raporu alan Mehtap S. polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

Mehtap S. "3 yaşındaki çocuğunun psikolojisini bozuldu. Çocuğumu şu an pedagoga götüreceğim. Darp raporu da elimde. 3 kişilerdi. Karakola giderek hepsinden şikayetçi oldum. Bunlar başörtüme saldırdı. Çocuğumu riske attı. Cezalarını çekmesini istiyorum" dedi.

Furkan Kara