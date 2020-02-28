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Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin dışında da hızla artması ve ekonomide neden olacağı hasar beklentilerinin yükselmesi ile dünya borsalarında sert düşüşler devam ediyor.
 28 Şubat 2020 09:29
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Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor

Çin'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıkarken, son 24 saatte ülkede 327 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de virüsten etkilenen kişi sayısı 2 bin kişiyi geçerken, Japonya'da okullar salgın nedeniyle tatil edildi.

Avrupa ve Amerika'da da Kovid-19 salgını ile ilgili her geçen gün farklı bir ülkede yeni vakaların ortaya çıkması ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin pozitif seyrinin kırılgan olduğuna işaret etmesi, küresel büyümeye ilişkin endişeleri artırdı.

Artan endişelerle dünya borsalarında sert düşüşler görülürken, ABD'nin uzun vadeli tahvil faizleri tarihi düşük seviyelere geriledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi 2019'ün son çeyreğinde beklentiler paralelinde yüzde 2,1 büyürken, dayanıklı tüketim malı siparişleri ocakta yüzde 0,2 azaldı. İşletme yatırımları ise yüzde 2,3 azalarak 2015'ten bu yana en düşük seviyeye işaret etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 4,42, Nasdaq endeksi yüzde 4,61 değer kaybetti. Endekslerin haftalık kayıpları yüzde 11'e yaklaşırken, bugün çok ciddi bir yükseliş görülmemesi durumunda hisse senetleri 2008 krizinden bu yana en kötü haftalık performansı göstermiş olacak.

Avrupa borsalarında da sert kayıplar yaşanırken, avro/dolar paritesi devam eden tepki alımları ile 1,10 seviyesinin üzerine çıktı. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 3,19, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,32, virüs salgınından en fazla etkilenen İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 2,66 değer kaybetti.

ABD ve Avrupa borsalarındaki güçlü satıcılı seyir, Asya piyasalarıyla haftanın son işlem gününe de taşındı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ile beklentilerden iyi gelse de işsizlik oranı yüzde 2,4 ile tahminlerin üzerine çıktı.

Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi de bugün Asya piyasalarında devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 50,4 dolarla Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 2,3 değer kaybıyla 50,5 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, dünya borsalarına paralel dün sert düşen BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,13 azalışla 110.418,37 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,8 artışla 6,2008'den kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,2350 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini belirterek, veri gündeminde ise yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2019 yılında Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,6 büyümesini bekliyor. Geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH beklentilerinin ortalaması yüzde 5,1 olan ekonomistlerin, 2020 yıl sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,9 düzeyinde belirlendi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 4. çeyrek GSYH

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.00 Almanya, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi

16.30 ABD, ocak ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi şubat ayı tüketici güven endeksi

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
Anadolu Ajansı
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