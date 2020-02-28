Oğlunun akülü aracı için baz istasyonundan akü çaldı
|28 Şubat 2020 09:48
|Yazdır
Adana'da baz istasyonundan 4 akü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Zanlılardan birinin aküleri oğlunun akülü aracı için çaldığını söylediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat'ta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan baz istasyonu dolabını açan şüpheliler burada bulunan 4 aküyü çaldı. Sinyalin kesilmesi üzerine, bölgeye giden görevliler dolap içindeki akülerin çalındığını fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Hırsızların geldiği aracın plakasını saptayan polis, Zeynel Abidin G. (29) ve Şirin Samet Ö.'yü (29) yakaladı. Eskiden aynı firmada çalıştığını söyleyen Zeynel Abidin G. sorgusunda, "Aküyü oğlumun akülü arabasına takmak için kullanacaktım. Saha dolabının anahtarı çalıştığım dönemden kalmıştı. Akülerin kablolarını kesip aldım. Eve getirdiğimde aküleri oğlumun arabasında denedim, fakat büyük geldi. Ben de evimin yanındaki boş arsaya bıraktım" dediği öğrenildi.
Şirin Samet Ö. ise verdikleri zararı ödemek istediklerini söyledi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Personel aranıyor' ilanıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon
28 Şubat 2020 11:04
|İzmir ve Aydın'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı
28 Şubat 2020 10:53
|Lise öğrencisi, annesiyle tartışan babasını öldürdü
28 Şubat 2020 10:23
|Yasa dışı bahise büyük gözaltı
28 Şubat 2020 07:57
|Provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
28 Şubat 2020 07:42
|CZN Burak'ın annesi tahliye edildi
27 Şubat 2020 23:04
|Uçakta olay çıkaran kadına tahliye
27 Şubat 2020 21:21
|Okul müdürünü öldüren 3 sanık hakim karşısına çıktı
27 Şubat 2020 21:13
|Kaçan şüpheliyi vuran bekçi, serbest bırakıldı
27 Şubat 2020 19:19
|Baro'dan Atakan hakkındaki paylaşımlara suç duyurusu
27 Şubat 2020 16:00