Türk ekonomisi büyümeye geçti

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılında %0,9 arttı

Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.

Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 834 TL oldu

2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9 127 olarak hesaplandı.

Finans ve sigorta faaliyetleri 2019 yılında %7,4 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.