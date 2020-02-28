Dolandırıcıların notları şaşırttı
|28 Şubat 2020 12:20
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Mersin'de internet siteleri üzerinden tanıtım sayfaları oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenler gibi yapıp vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 16'sı kadın 19 kişi gözaltına alındı. Şahısların not defterlerine, "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuz anladı" gibi yazılar yazdığı görüldü. Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da not almaları dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden tanıtım sayfası oluşturarak 'gemi adamı, gemi personeli' gibi işlerde dolgun maaşla çalıştırılmak üzere iş garantili kurslar düzenleyip, aldatıcı reklam verip vatandaşlardan bu işlemler karşılığında bin 500 ile 3 bin 500 lira arasında ücret alarak haksız kazanç sağlayan ve nitelikli dolandırıcılık yapanların olduğunu belirledi. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de kaydı bulunmayan 5 denizcilik kursu firması olduğunu tespit etti. Bahse konu firmaların kendilerine başvuran vatandaşlara sahte olarak hazırladıkları evrakları doldurtarak kurs ücreti altında para tahsil ettikleri, ancak vatandaşlar kurs için aranmadıklarını anlayınca şüphelenerek bahse konu firmaları aradığında iptal olduğunun cevabını aldıkları ve bu şekilde dolandırıldıkları belirlendi. Tespit edilen firmalara eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16'sı kadın 19 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırıcılık görüşmelerine ait notların bulunduğu defterler, devamlı hatlarını değiştirdikleri, şirket telefonu olarak kullandıkları 26 tuşlu cep telefonu, farklı firmalara ait 10 kaşe, Türkiye'nin birçok ilinden 408 müştekiye ait toplam 840 bin lira olan kurs ücreti adı altında düzenlenmiş evraklar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişinin aranmasına ise devam ediliyor.
Emniyette ifadeleri alınan 19 kişi, adliyeye sevk edildi. Şahısların dolandırıcılıkta kullandıkları not defterlerine yazdıkları ise görenlere pes dedirtti. İlginç notlar yazan şahıslar, "Bakıyor, çok mal, bilgi aldı, iptal dolandırıcı olduğumuzu anladı" gibi yazılar yazdıkları görüldü. Ayrıca şahısların kaç kişi dolandırdıysalar onları da kalp atarak not almaları dikkat çekti.
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