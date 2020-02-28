1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı

İzmir'de aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan genci streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan sanıkların ağır ceza mahkemesinde yargılandığı dava, asliye ceza mahkemesine gönderildi.
 28 Şubat 2020 10:22
Yazdır
Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı

İzmir'in Konak ilçesinde aynı iş yerinde birlikte çalıştıkları ve yüzde 50 engelli olan Azad H.'yi (18), streç filme sarılıp üzerine su dökerek tekme-tokat atan, ardından da cinsel tacizde bulundukları anları cep telefonuyla kayda alan Nurullah S. ve Fırat K.'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya mağdur Azad H., tutuksuz sanıklar Nurullah S. ve Fırat K. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, İzmir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Murat Dulkadir'in, Azad H.'nin sanıklardan korktuğunu belirtmesinin ardından, mahkeme heyetinin kararıyla mağdur Azad H.'nin ifadesinin alınması amacıyla duruşma salonu boşaltıldı.

"Başıma birisi demir bir şey ile vurdu"

Olay günü Nurullah S.'nin gönyeyle kafasına vurduğunu söyleyen mağdur Azad H., "Küfür etti. Kapandım, kendimi korumaya çalıştım, ağladım. Tanık A.S. de olay yerindeydi 'Bu kadar hızlı vurmasaydın açılmış' dedi. Bunun üzerine Fırat K. 'Kötü olmuş öp de geçsin' deyince Nurullah S. gülerek üzerime yürüdü. Geri geri kaçmaya başladım. Şaka yapıyor sandım. Kaçacak yerim bitti. Nurullah S. uzanıp elimi öptü. Kafamı tutup cinsel organına bastırdı ve ileri geri hareketler yaptı. Ben debelendim, kurtulamadım. Başıma birisi demir bir şey ile vurdu. Bu olayı cep telefonuyla kaydetmişler. Nurullah S. bu hareketleri şaka maksadıyla yapmamıştır. Cinsel maksatla yapmıştır. Kamuoyuna, sosyal medyadan yansıyan streç filmle sarılıp yere yatırma olayı dava konusu olmadan önce meydana gelmiştir. Streç filme sarma olayında cinsel amaç olduğunu düşünmüyorum. Dava konusu olaya ilişkin görüntüleri eşim ve annem görmese, olay polise bildirilmese o iş yerinde çalışmaya devam edecektim" dedi.

"Görüntüleri izleyince kanım çekildi, bayıldım"

Dava konusu cinsel istismar olayını görmediğini ancak gelininin kendisine görüntüleri izlettiğini söyleyen mağdur Azad H.'nin annesi ise "Eşi cep telefonundaki görüntüleri izlemiş. Bana 'Baksana ona ne yapıyorlar' diyerek izlettirdi. Görüntüleri izleyince kanım çekildi, bayıldım. Polisi aradık, şikayetçi olduk. Olaydan sonra oğlumla konuştum. Bana çalışmak zorunda olduğu için kendisine yapılanlara boyun eğdiğini anlattı" ifadelerini kullandı.

Olay anını cep telefonuyla kaydeden tanık A.S. de "Kendi aralarında gırgır şamata yapıyorlardı. Nurullah S. görüntüyü çekmemi istedi. Onlar bunu sürekli yapıyorlardı. Onların bu yaptığı hareketlerin normal olmadığını düşünüyorum. Kimse bu hareketlerin kendisine yapılmasını istemez" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu yargılanma talebini reddederek, dava dosyasının İzmir 23. Asliye Ceza Mahkemesine iadesine hükmetti.

Olay

İzmir'de yüzde 50 engelli olan Azad H. (18), çalıştığı şirketteki arkadaşları Nurullah S. ve Fırat K. tarafından streç filme sarılıp üzerine su dökerek, tekme-tokat attığı ve ardından cinsel tacizde bulunduğu görüntüler ortaya çıkınca olay, mağdur gencin ailesi tarafından yargıya taşındı. Olay tarihinde Azad H.'nin 17 yaşında olmasından dolayı, Nurullah S. ve Fırat K. haklarında "Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından hazırlanan iddianame İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar Nurullah S. ve Fırat K., 4 ay tutuklu kalıp ardından tahliye edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafikte tartıştığı kadının başörtüsüne saldırdı
28 Şubat 2020 09:24		 Metroda cinsel saldırıya tutuklama
28 Şubat 2020 08:20
Tuzla'da iki gemi çarpıştı! Batma tehlikesi var
28 Şubat 2020 07:59		 Lidya döneminde ilk basılan para örnekleri ele geçirildi
27 Şubat 2020 15:01
Sahte internet sitelerinde vize vaadiyle dolandırıyorlar
27 Şubat 2020 14:05		 Mezun olduğu okulu soydu
27 Şubat 2020 13:38
Bakan Pakdemirli: İmralı yangını kontrol altında
27 Şubat 2020 13:16		 RTÜK'ten TELE 1'e 'Can Ataklı' cezası
27 Şubat 2020 12:41
Güzergah dışına çıkan minibüs yaşlı kadına ezdi
27 Şubat 2020 12:01		 TBMM'den iki komisyon, depremden zarar gören Malatya ve Elazığ'a gidiyor
27 Şubat 2020 11:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:33 - Soylu: Uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu11:17 - Afetlerde vatandaşları uyaracak Ulusal Mobil Uyarı Sistemi için geri sayım11:10 - TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni görüntüler11:07 - Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama11:06 - Cep telefonlarının batarya kapasitesi 'teknolojik darboğazı' aşamıyor11:05 - Şube müdürü olursam ek göstergem düşer mi?11:05 - İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor11:05 - Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı11:04 - 'Personel aranıyor' ilanıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon10:54 - TCMB'den tedavüle çıkarılacak bazı banknotlarda imza değişikliği
10:53 - İzmir ve Aydın'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı10:49 - Cuma Hutbesinde birlik mesajı10:37 - İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı10:28 - Akaryakıtta indirim bekleniyor10:23 - Lise öğrencisi, annesiyle tartışan babasını öldürdü10:22 - Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı10:22 - Spor dünyasından başsağlığı mesajları10:13 - Türk ekonomisi büyümeye geçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir aylığına yazan nickler 1
Kim en cok ahlak bekciligi yapiyorsa en ahlaksiz odur 3
feed for desire 2
Sıpa 3
Julia Roberts 1
yeşil üzüm 5
ihtiyaçlar piramidi 2
ülkemizde maske fiyatlarının artması 5
haluk ulusoy'un derbi sonrası attığı tweet 2
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 7
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam