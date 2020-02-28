Lise öğrencisi, annesiyle tartışan babasını öldürdü
Annesiyle tartışan babasını öldürdü
|28 Şubat 2020 10:23
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir lise öğrencisi annesiyle tartışan babasını tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan baba hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kahta Hürriyet Mahallesi 8018 nolu sokakta yaşandı. Lise 2. Sınıf öğrencisi Şükrü Ö. (16), evde anne ve babası tartışırken, evde bulunan tabancayı alarak babası Mehmet Ö.'ye (37) ateş etti. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden baba Mehmet Ö. Ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı şahıs hayatını kaybetti.
Şükrü Ö., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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