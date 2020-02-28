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Spor dünyasından başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig ekipleri, İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için başsağlığı mesajları yayınladı.
 28 Şubat 2020 10:22
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Spor dünyasından başsağlığı mesajları

TFF ve spor kulüpleri, İdlib'de yaşanan kalleş saldırıyı kınarken, şehit düşen mehmetçiklerimize başsağlığı diledi. İşte o mesajlar;

TFF: Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

TBF: Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.

TVF: İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

BEŞİKTAŞ: Milletimizin Başı Sağolsun

İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Fenerbahçe:Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
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