Spor dünyasından başsağlığı mesajları
|28 Şubat 2020 10:22
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TFF ve spor kulüpleri, İdlib'de yaşanan kalleş saldırıyı kınarken, şehit düşen mehmetçiklerimize başsağlığı diledi. İşte o mesajlar;
TFF: Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
TBF: Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu kahraman Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.
Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar dileriz.
TVF: İdlib'de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
BEŞİKTAŞ: Milletimizin Başı Sağolsun
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırı sonucu, kahraman Mehmetçiklerimizin şehit düştüğünü ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Fenerbahçe:Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.
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