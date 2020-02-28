Akaryakıtta indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından geçerli olmak üzere sırasıyla 34 ve 30 kuruş indirim bekleniyor.

motorinin litresi 6.13 TL'ye düşecek.

Benzinde beklenen 34 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde İstanbul'da 6.79 TL olan benzinin litre fiyatı 6.45 TL'ye gerileyecek. İzmir ve Ankara'da ise ortalama 6.88 TL olan benzinin litresi 6.54'e düşecek.

Motorinde beklenen 30 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde ise İstanbul'da 6.35 TL olan motorinin litre fiyatı 6.05 TL'ye inecek. İzmir ve Ankara'da ise ortalama 6.43 TL olan motorinin litresi 6.13 TL'ye düşecek.

Hafta başında benzinin litre fiyatına önce 16 kuruş zam yapılmış ardından 10 kuruş indirime gidilmişti. Benzinde dün beklenen 15 kuruşluk indirim ise fiyatlara yansımamıştı.