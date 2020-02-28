TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni görüntüler
TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anı CNN TÜRK canlı yayınında ekrana geldi
|28 Şubat 2020 11:10
|Yazdır
Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.
Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'28 Şubat tasfiyeleriyle FETÖ'nün önünü açtılar'
28 Şubat 2020 11:35
|Soylu: Uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu
28 Şubat 2020 11:33
|Dışişleri'nden AB'ye 'yaptırım' tepkisi
28 Şubat 2020 09:56
|Kılıçdaroğlu, Ankara dışındaki tüm programlarını iptal etti
28 Şubat 2020 09:45
|NATO'nun 5. maddesi Türkiye için İdlib'de geçerli olur mu?
28 Şubat 2020 09:20
|AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta'dan, 28 Şubat değerlendirmesi
28 Şubat 2020 09:16
|Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği arttı
28 Şubat 2020 09:16
|İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
28 Şubat 2020 09:14
|İdlib saldırısı sonrası Türkiye tek ses
28 Şubat 2020 07:48
|BM Genel Sekreteri Guterres: İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmeli
28 Şubat 2020 07:26