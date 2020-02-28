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TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni görüntüler

TSK'nın Suriye rejimi ve rejime bağlı milisleri havadan vurma anı CNN TÜRK canlı yayınında ekrana geldi
 28 Şubat 2020 11:10
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TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.
Memurlar.Net
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