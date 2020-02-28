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Cuma Hutbesinde birlik mesajı

Diyanet işleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. Cuma hutbesinin bugünkü konusu "Hak Uğrunda Mücadelemiz Birlik ve Beraberlik Ruhumuz" olarak belirlendi
 28 Şubat 2020 10:49
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Cuma Hutbesinde birlik mesajı

Diyanet işleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. Cuma hutbesinin bugünkü konusu "Hak Uğrunda Mücadelemiz Birlik ve Beraberlik Ruhumuz" olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesini yayımladı. Cuma hutbesinin içeriğinde şu ifadelere yer verildi;

"Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir." (Ahzab, 33/23)

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Müminlerden öyle adamlar vardır ki, Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiş, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir."[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resülü (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Kim Allah'ın sözü yücelip hakim olsun diye savaşırsa o, Allah yolundadır."[2]

Kıymetli Müminler!

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçiyoruz, ağır imtihanlar veriyoruz. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi bugün de vicdanı körelmiş, insafını ve insanlığını kaybetmiş güçlere, bizi tarih sahnesinden silmek isteyenlere karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Yine dün olduğu gibi bugün de kadını erkeği, genci yaşlısı, hasılı milletimizin her bir ferdiyle bayrağımızı indirtmeyecek, ezanlarımızı dindirtmeyecek, vatanımızı çiğnetmeyeceğiz.

Bizleri başarılı kılacak olan, Allah'a karşı sarsılmaz imanımızdır. Vatana, ezana, bayrağa ve bağımsızlığa sevdamızdır. Yüreğimizdeki şehitlik ve gazilik arzusudur. Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki, Cenab-ı Hak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir: "Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar."[3]

Değerli Müminler!

Mehmetçiğimiz, daima mazlumun yanında zalimin karşısındadır. Dünyanın iyiliği için cephede, insanlık adına siperdedir. Hakları ellerinden alınanların imdadına koşmak için seferdedir.

Mehmetçiğimiz,

"De ki: Hak geldi batıl yıkılıp gitti! Zaten batıl yıkılmaya mahkümdur."[4] ayetine iman ederek, hakkın yanında batılın karşısında dimdik ayaktadır.

Mehmetçiğimiz,

"Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz."[5] ayetine gönülden bağlanarak zaferden zafere koşmaktadır.

Mehmetçiğimiz Peygamber Efendimizin,

"Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin."[6] nebevi çağrısına uyarak düşmanın hayasızca akınına dur demektedir.

Aziz Müminler!

Terörden bunalan coğrafyalara barış, umudu tüketilmek istenen masumlara umut, huzuru kaçırılan mahzunlara huzur dağıtmak üzere sefere çıkan Mehmetçiğimiz, dün hain bir saldırıya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabbim yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.

Şu hususu unutmayalım ki bizi biz yapan, bizi millet yapan değerlerimizin etrafında kenetlendikçe kazanamayacağımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, hakkın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır. Kur'an'ın ifadesiyle, "Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar."[7]

Muhterem Müslümanlar!

Geliniz, şu icabet vaktinde ellerimizi semaya gönüllerimizi Rabbimize açalım. Hep birlikte Yüce Mevla'mıza niyaz edelim.

Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu, budur ya Rabbi.

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

Allah'ım! Kahraman ordumuza nusretini ve zaferini, cennet yurdumuza lütuf ve bereketini ikram eyle!

Allah'ım! Şehitlerimize merhametini, gazilerimize inayetini, milletimize şefkatini esirgeme!

Ya Rabbi! Ezanımızı dindirtme! Vatanımızı böldürtme! Bayrağımızı indirtme! Başımızı eğdirtme! Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirtme!

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir, umudumuzu zafere eriştir! Amin!"
İhlas Haber Ajansı
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