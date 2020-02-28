TCMB'den tedavüle çıkarılacak bazı banknotlarda imza değişikliği
|28 Şubat 2020 10:54
|Yazdır
E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar 2 Mart'tan itibaren tedavüle verilecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 1211 sayılı Kanun'un bankaya verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlar, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecek.
IV. tertip 200, 20 ve 5 TL banknotlardaki imzalar, TCMB Başkanı Murat Uysal'la birlikte, 200 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Emrah Şener'e, 20 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş'a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.
I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup, IV. tertip 100, 50 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk ekonomisi büyümeye geçti
28 Şubat 2020 10:13
|Küresel piyasalar 'virüs' etkisinden kurtulamıyor
28 Şubat 2020 09:29
|Borsada açığa satış yasaklandı
28 Şubat 2020 09:13
|Dijital mobil kimlik başlıyor
28 Şubat 2020 08:28
|Tarım işçisinin günlük ücreti arttı
27 Şubat 2020 21:00
|AB'den TPAO yetkililerine 'sondaj' yaptırımı
27 Şubat 2020 20:43
|Türkiye'den 5 Avrupa ülkesine daha vize muafiyeti
27 Şubat 2020 20:33
|Van'da, 150 bin rezervasyon için koronavirüs iptali kapıda
27 Şubat 2020 11:54
|Dijital hizmet vergisi dönemi başlıyor
27 Şubat 2020 11:24
|ASELSAN'dan tanklara üçüncü göz
27 Şubat 2020 11:15