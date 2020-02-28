1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cep telefonlarının batarya kapasitesi 'teknolojik darboğazı' aşamıyor

Batarya kapasitesi artış çalışmaları yürüten Enwair'in Kurucu Ortağı Murat Doğdu: Batarya kapasitesini artırdığınızda bataryanın üründe kapladığı alan doğal olarak artıyor. Ürünlerde belli bir ağırlığın üzerine çıkmak istemiyorsunuz ama çok enerji depolamak istiyorsunuz. Batarya teknolojisinde bu durum bir darboğaz
 28 Şubat 2020 11:06
Yazdır
Cep telefonlarının batarya kapasitesi 'teknolojik darboğazı' aşamıyor

- Cep telefonları başta olmak üzere bataryası bulunan tüm ürünlerde, ürünün boyutunu ve ağırlığını etkilemeyecek şekilde batarya kapasite artışı sağlanamıyor.

AA muhabirinin çevrimiçi istatistik portalı Statista'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, piyasadaki cep telefonlarının batarya kapasiteleri en yüksek 6,000 mAh olmak üzere telefon modeline göre farklılık gösteriyor.

Ekran çözünürlüğü gibi diğer donanım özellikleri de telefonun kullanım süresinin uzunluğunu doğrudan etkiliyor.

Örneğin, 20 saat 8 dakika kullanım süresiyle dünyanın en uzun kullanım süresine sahip cep telefonu ünvanına sahip Motorola Moto G7 Power, daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar olmasına rağmen kapasitesini daha verimli kullanarak listenin ilk sırasında yer alıyor.

Öte yandan, batarya kapasitesi ve telefon boyutu arasında doğrudan ilişki bulunuyor. Bu nedenle telefonun boyutu büyüdükçe batarya kapasitesi ve kullanım süresi artıyor, küçüldükçe de düşüş gösteriyor.

Uzmanlar, ürün boyutunda büyüme olmadan batarya kapasitesinde artış sağlanamaması durumunu batarya teknolojisinin "darboğaz"ı olarak nitelendiriyor.

- "Kullanım ömrü uzasa da kapasitede artış yaşanmıyor"

Batarya kapasitesi artış çalışmaları yürüten Enwair'in Kurucu Ortağı Murat Doğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrikli araçlardan cep telefonlarına kadar tüm teknolojik ürünlerde enerji depolamanın en önemli husus olduğunu söyledi.

Bataryanın teknolojide en fazla zorlanılan yer olduğuna dikkati çeken Doğdu, "Batarya kapasitesini artırdığınızda bataryanın üründe kapladığı alan doğal olarak artıyor. Ürünlerde belli bir ağırlığın üzerine çıkmak istemiyorsunuz ama çok enerji depolamak istiyorsunuz. Ayrıca, cihazınızı, arabanızı, cep telefonunuzu olabildiğince uzun süre kullanmak istiyorsunuz. Batarya teknolojisinde bu durum bir darboğaz." yorumunu yaptı.

Doğdu, tek seferde sağlanılan kullanım süresinin bataryanın kapasitesini, işlevini yitireceği sürenin de bataryanın ömrünü oluşturduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Her cihazın bataryasının bir çevrim ömrü var. Bataryanızı şarj edip daha sonra boşalttığınızda yani şarj ve deşarj yaptığınızda bir çevirim yapmış oluyorsunuz. Bu zamana kadar ömür ve kapasiteler de arttı. Herkes batarya kapasiteleriyle ilgili geleceğe yönelik iyi tahminlerde bulunuyor. Normalde bataryalarda 3 bin çevrim yapılıyor ve bu yaklaşık 6 sene kullanım ömrüne tekabül ediyor. Yakın zamanda 10 bin çevrim yapılabilir ve pil kullanım ömrü uzayabilir. Fakat bataryaların kullanım ömrü uzasa da bataryanın kapasitesinde bir artış sağlanamıyor."

- "Aynı hacme daha fazla enerji sığdırılabilir"

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent'te 2015 yılında faaliyete başladıklarını ve batarya teknolojisinin temeli olan anot ve katot yapısında iyileştirmeler yapan bir startup olduklarını anlatan Doğdu, anot yapısı üzerinde ciddi iyileştirmeler yaptıklarını ve bu iyileştirmelerin sonucunda 3 tane patent aldıklarını ifade etti.

Doğdu, esnek yapıya sahip bir polimer geliştirdiklerini, bunun da bataryadaki yapının bozulmadan daha uzun süre dayanmasını ve özel kimyasal yapısıyla daha fazla enerji depolanmasını sağladığını belirterek, "Geliştirme aşamasında olan teknolojimiz, hali hazırdaki bataryalara uygulanıyor ve yüzde 34 enerji yoğunluğu yani kapasite artışı sağlıyor." dedi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünyada bazı şirketlerin de batarya teknolojisinde benzer çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Doğdu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer şirketlerden farklı olarak, bataryanın yapısında değişiklik yapmadan daha fazla enerji depolanmasını sağlıyoruz. Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, eskiden 200 ml'lik bir bardağın içerisine yalnızca 200 ml miktarda bir su sığdırabiliyordunuz. Biz aynı hacme 265 ml su sığdırabiliyoruz. Kuruluşumuzu devlet desteğiyle gerçekleştirdik ve Ar-Ge çalışmalarımızda da devlet desteklerinden olabildiğince yararlandık. Bulunduğumuz noktada 6-8 milyon dolar arasında bir yatırıma ihtiyacımız var. Bu kapsamda ABD'de hem akademik hem de yatırım araştırmaları yürütüyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli jeneratöre yerli motor
27 Şubat 2020 18:51		 Bakan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama
27 Şubat 2020 15:30
Ünlü restoran devi konkordatodan çıktı
27 Şubat 2020 14:29		 İzmirli serbest muhasebeci mali müşavirler indirimli elektrik kullanabilecek
27 Şubat 2020 11:57
Türkiye'nin cep telefonu faturası 2 milyar dolar azaldı
27 Şubat 2020 11:37		 Güvence Hesabı'ndan 2019'da ödenen tazminat 400 milyon lirayı aştı
27 Şubat 2020 11:18
Elektrik üretimi aralıkta yüzde 0,57 arttı
27 Şubat 2020 09:51		 Taksici-Martı kavgası başlıyor
27 Şubat 2020 08:54
İlk kez bir Türk e-ticaret sitesi halka açılacak
26 Şubat 2020 17:20		 Korona virüs turizmi vurdu
26 Şubat 2020 10:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - '28 Şubat tasfiyeleriyle FETÖ'nün önünü açtılar'11:33 - Soylu: Uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu11:17 - Afetlerde vatandaşları uyaracak Ulusal Mobil Uyarı Sistemi için geri sayım11:10 - TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu yeni görüntüler11:07 - Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama11:06 - Cep telefonlarının batarya kapasitesi 'teknolojik darboğazı' aşamıyor11:05 - Şube müdürü olursam ek göstergem düşer mi?11:05 - İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor11:05 - Trafiğe 1 ayda 94 bin 540 aracın kaydı yapıldı11:04 - 'Personel aranıyor' ilanıyla dolandırıcılık yapan örgüte operasyon
10:54 - TCMB'den tedavüle çıkarılacak bazı banknotlarda imza değişikliği10:53 - İzmir ve Aydın'da ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 32 gözaltı10:49 - Cuma Hutbesinde birlik mesajı10:37 - İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı10:28 - Akaryakıtta indirim bekleniyor10:23 - Lise öğrencisi, annesiyle tartışan babasını öldürdü10:22 - Engelli genci streç filme sarıp, tekme-tokat atmışlardı10:22 - Spor dünyasından başsağlığı mesajları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
Türk Savaş uçakları Suriye'de
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
Provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir kaç şehit var 1
Hayaller ve gerçekler 3
feed for desire 2
diyanetten şiddet gören kadınlara tavsiyeler 1
online dershane 2
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
sadık çiftpınar 2
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 6
who let the dogs out 2
covid 19 1
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam