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Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Kamu idarelerindeki personel servisi uygulamasının kaldırılması söz konusu değildir." dedi.
 28 Şubat 2020 11:07
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Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama

Dün memurlar.net'te yer alan haberde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından memurlara personel servisi hizmeti sunulmasına yerine toplu taşıma kartı verilmesine yönelik uygulamalara geçilmesini istediğine yer verilmişti.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Kamu idarelerindeki personel servisi uygulamasının kaldırılması söz konusu değildir." dedi. İşte o açıklama:

27 Şubat 2020 tarih ve 801 sayılı genel yazımızın içeriğine ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir:

Kamu idarelerindeki personel servisi uygulamasının kaldırılması söz konusu değildir.

Halihazırda bazı kamu idareleri sahip oldukları taşıtlar yoluyla, bazı kamu idareleri taşıt kiralama yoluyla, bazı kurumlar ise toplu taşıma kartı verilmesi yöntemi ile personeline taşıma hizmeti sunmaktadır ve bundan sonra da bu yöntemler kullanılmaya devam edilecektir.

Genel yazımız ile yapılan açıklama çerçevesinde, kamu idareleri farklı personel taşıma hizmetleri arasından, hizmetin gerekleri ile ekonomik olan yöntemleri birlikte dikkate alarak kendilerine uygun olan yöntemi seçeceklerdir.

Ayrıca, mevcut personel servis kiralama sözleşmeleri devam edecektir. Kamu idareleri tarafından uygun görülmesi halinde, ilgili sözleşmeler yenilenerek, servis hizmeti alınmaya da devam edilebilecektir.
Memurlar.Net
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