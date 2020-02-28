Soylu: Uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 2 ayda 3 bin 759 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun çalışmalarına devam ettiğini, yılbaşından 25 Şubat'a kadar uyuşturucuyla mücadele için 27 bin 667 operasyon düzenlendiğini, 39 bin 508 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.Uyuşturucu suçundan yaklaşık 83 bin şüphelinin tutuklu bulunduğu bilgisini veren Soylu, şu bilgileri verdi:"Tutukluların 60 bini torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcısı. 25 Şubat itibarıyla operasyon sayısı 27 bin 667, gözaltı sayısı 39 bin 508. Yılbaşından bu yana uyuşturucudan tutuklu sayısı 3 bin 759 oldu. 25 Şubat itibarıyla 10 ton esrar, 187 kilogram skunk, 1500 kilogram eroin ve 4 milyon adet ecstasy yakalandı. 2018 yılında 23 bin 134 tutuklu vardı, 2019 yılında 25 bin 930 tutuklu oldu. 2018 yılında 67 ton, 2019 yılında 64 ton ve bu yıl şu ana kadar da 10 ton esrar yakalandı. Bu yıl esrar yakalamasına 10 tonla başladık. Bu yıl esrar, skunk ve metamfetamin yakalamamızın artacağını düşünüyoruz. Kendimize ait analizlerimiz ve genel küresel hareketlilikler var. Bunun üzerinden bunların artacağını düşünüyoruz. Bu konuda da aldığımız tedbirler var." ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, aldıkları tedbirler çerçevesinde yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:"Uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında, bonzai ve sentetikler girdikten sonra ciddi bir şekilde yükselme olmuş. Ben 920 rakamını görünce tedirgin oldum. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gittik, talimatlarını aldık ve ciddi bir mücadeleye başladık. 2017'de 941 olarak devam etti ama biz 2016'daki 920'yi haziran ayında gördük. Buradan bir mücadeleye başladık ve 2018'de 657'ye düştü, şimdi tahmini 500 diyoruz, adli tıp verileri 3-4 ay sonra geliyor. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde 2018'de 491'miş, 2019'da 267. Yani nereden bakarsanız bakın, biz bunu 450'lerde falan kapatacağız. Yani 941'den 450'ye düşürmüş oluyoruz iki yıl içerisinde. Bu önemli bir noktadır. Aldığımız tedbirlerle 2019 yılında, bütün dünyanın hayran kaldığı cumhuriyet tarihimizin en büyük yakalama operasyonları gerçekleştirildi. Libya açıklarında operasyonlar yaptık, Erzincan'da, yine bir vilayette daha toplam 1250 kilogram, 1500 kilogram eroin yakalamaları yaptık. Büyük yakalamalar gerçekleştirdik."- Okul çevresindeki önlemlerOkulların etrafındaki asayiş olaylarıyla ilgili de değerlendirme yapan Soylu, "2018-2019 yıllarında okul etrafında asayiş olaylarında yüzde 11,3 oranında azalma olmuştu. Bu yıl yüzde 20,1 oranında azalış meydana geldi." dedi.Soylu, yılbaşından bu yana 16 bin 500 okulun denetlendiğini, servis ve okul denetimleri ile genel huzur uygulamalarının aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.