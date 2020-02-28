- Yazar Emine Şenlikoğlu, "Hükümet bize zulmeden tarafa hiçbir zaman zulmetmedi. Hadi örnek versinler? Yok ki böyle bir örnek. Herkes plajına gidecekse gidiyor, herkes üniversitesinde okuyor... Biz üniversitelerin bahçelerine giremiyorduk." dedi.

Yazdığı kitaplar, katıldığı başörtüsü eylemleri ve açıklamalarından dolayı 28 Şubat sürecinde gündem olan ve bazı kitapları nedeniyle yargılanıp ceza alan Şenlikoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"28 Şubat sürecinde Müslümanlara zulmedenlerin herhangi bir bedel ödemediğini" dile getiren Şenlikoğlu, "Ödeyenler var ama yeterli değil. Diyelim ki bin kişiden zulüm gördükse ancak 100-150 kişiden hesap sorulabildi, diğerleri maalesef hiçbir hesap vermediler. Mesela bana suçsuz yere ceza veren hakim herhangi bir cezaya çarptırılmadı." diye konuştu.

Şenlikoğlu, 28 Şubat'ın medya çevresinin zihniyetinin hala devam ettiğini, fırsat buldukça Müslümanlara saldırmaya devam ettiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"28 Şubat süreci, sinsi olmak kaydıyla devam ediyor. Ama istedikleri kadar rahat değiller. İstediklerini eskisi kadar rahat hapse attıramıyorlar, eskisi gibi imam hatipleri tahakküm altına alamıyorlar ama yine de bütün sinsiliklerini kullanarak entrikalarını aynı şekilde sürdürüyorlar. Bu sefer daha sinsi, daha gizli. Yani şimdiki süreç daha tehlikeli."

"28 Şubat bin yıl sürecek." söyleminin fiili bir devamı olmadığını belirten Şenlikoğlu, bunun zihniyet olarak devam ettiğini söyledi.

Emine Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Hükümet bize zulmeden tarafa hiçbir zaman zulmetmedi. Hadi örnek versinler? Yok ki böyle bir örnek. Herkes plajına gidecekse gidiyor, herkes üniversitesinde okuyor... Biz üniversitelerin bahçelerine giremiyorduk. Her yerde rahatlar yani. Öyle bir şey yok. Bu söylemi besleyip büyütmek istiyorlar ama büyütemeyecekler. Çünkü bu söylemin dibi su tutmayacak. Neden? Herkes görüyor ki kimseye zulüm yok. Hepsi 28 Şubatçıların uydurması."

28 Şubat süreci aktörleriyle gerçek bir hesaplaşma yapılmadığını ifade eden Şenlikoğlu, "Neden yapılmadı? Hükümet çok barışçıl yaklaşmak istiyor ama bunlara barış sökmez. Ben bunu şimdi daha iyi idrak ediyorum. Biz gazeteci hanım televizyonda bizim taklidimizi yaparak, 'Bize şimdi zulmediliyor, iktidara gelirsek onlara zulmedeceğiz.' diyor. Ya sizin yapmadığınız zulüm kalmadı, biz ne yaptık? Kaç öğretmeni görevden aldık, kaç kişiyi sürgüne gönderdik, kaç kişiyi hapishaneye attırdık, kaç yazara, politikacıya iftira ettik? Böyle bir şey yok... Biz de zulüm yok bir defa. Varsa göstersinler. Ama gösterip gösterip FETÖ davasından hapse girenleri 'yazarlığı için girdi' derlerse, kusura bakmasınlar bunu da yemezler." değerlendirmesini yaptı.

- "Muhafazakar moda defileleri o zamanda yani 28 Şubat döneminde de vardı"

Müslüman kesimin 28 Şubat'ta zulüm gördüğünün, iktidar olduktan sonra da ortaya koyduğu yaşam biçimiyle inancıyla çeliştiği iddialarına da cevap veren Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Her toplumda imkanları suistimal edenler vardır. Genelleştirmemek lazım. Muhafazakar moda defileleri o zamanda yani 28 Şubat döneminde de vardı. O bakış açısına sahip adam, kendi görüşünü, ticaretini böyle yapmak istiyor. Şahsiyeti, bilinci oturmuş Müslümanın kendi hayat tarzını değiştirmemesi lazım. Birileri moda defilesi yaptı diye kendi kıyafetini bozup, o kıyafete uyum sağlamaması lazım. Ayrıca insanlar kendi zevkine göre öyle de giyinebilir. Bu inanç seviyesiyle alakalı bir şey. Ayrıca 28 Şubat'ta mücadele veren Müslümanlar değil, defilelere gidenlerin, lüks yaşama uyum sağlayanların oranı yüzde 25'tir. Bozulmayan çoğunluk konu edilmiyor. Enteresan bir çelişki. 28 Şubat sürecinde de lüks yaşayacaksa yaşayan Müslümanlar vardı. Bunun iktidarla alakası yok."

28 Şubat zihniyetini taşıyanların kendisine çok iftira attığını anlatan Şenlikoğlu, "Düşünün, ben sizinle birazdan dondurma yiyeceğim. Mesela ben 'Dondurma haram.' demişim, ben 'Dondurma yiyenlere hakkımı helal etmiyorum.' demişim... Buna benzer ne iftiralar. Benim gibi sıradan bir yazara bu iftiraları yapan, devletin başındakilere kim bilir neler yapıyor?" dedi.