İdlib'de şehit düşen Yüzbaşı iki yetim bıraktı
İdlib'de şehit düşen Yüzbaşı Süleyman Şahin'in şehadet haberi Afyonkarahisar'daki ailesine verildi. Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.
|28 Şubat 2020 11:40
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İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki babaevine şehadet haberi ulaştı.
Şehidin Sanayi Mahallesi Dokuma Sokak'taki baba ocağına gelen Kaymakam Selami Kapankaya, Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Necip Kacar ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, şehadet haberini, baba Mehmet ile anne Arzu Şahin Ankara'da olduğu için kardeşi Gökhan Şahin'e verdi.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI
Şehidin kardeşi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.
Şahin'in ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Şahin'in evli ve 2 çocuk sahibi olduğu belirtildi.İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
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