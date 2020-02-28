Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile birlik mesajı
|28 Şubat 2020 11:53
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Suriye Geçici Hükümeti ve Suriye Türkmen Meclisi, İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında şehit düşen askerler için başsağlığı ve destek mesajları yayınladı.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Milli Ordusu mensupları ile Suriye topraklarında şehit düşen Türk ordu mensuplarına Allah'tan rahmet, aziz Türk halkına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
Esed rejiminin sivillere yönelik katliamlarına devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, Türk askerlerinin doğrudan hedef alınmasının siyasi çözümü sağlayacak çabaları heba ettiği belirtildi.
Ulusal mücadelenin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "Türk ordusu ile ulusal mücadelemizi ve muazzam devrimimizi sürdüreceğiz. Kanımızla vatan bayrağını çizip özgürlük meşalesini yakacağız." ifadeleri kullanıldı.
Suriye Türkmen Meclisi de kardeşlik vurgusu yaptığı yazılı açıklamada, "Bu alçak saldırının hesabının sorulması yolunda, tüm imkan ve kapasitemizle, sahadaki birliklerimiz ve siyasi temsil kurumlarımızla var olacağız." değerlendirmesini yaptı.
Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı yaptığı hava saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.
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