CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracak
CHP, TBMM Genel Kurulu'nun İdlib gündemiyle olağanüstü toplanması için saat 12.30'da TBMM Başkanlığı'na başvuracak. CHP, TBMM'nin yarın toplanmasını isteyecek.
|28 Şubat 2020 11:55
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|'Uluslararası toplum İdlib ve Suriye'deki krize dur demeli'
28 Şubat 2020 13:18
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
28 Şubat 2020 13:13
|'NATO toplantı kararı almışken, TBMM daha almadı
28 Şubat 2020 12:45
|NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı başladı
28 Şubat 2020 12:38
|Şentop'tan İdlib saldırısı açıklaması
28 Şubat 2020 12:09
|İstanbul'daki göçmenler Avrupa'ya gitmek amacıyla Edirne'ye hareket etti
28 Şubat 2020 12:07
|Suriyeli muhaliflerden Türkiye ile birlik mesajı
28 Şubat 2020 11:53
|Akar: Rejimin 5 helikopter, 23 tankı vuruldu
28 Şubat 2020 11:50
|İdlib'de şehit düşen Yüzbaşı iki yetim bıraktı
28 Şubat 2020 11:40
|'Hükümet bize zulmeden tarafa hiçbir zaman zulmetmedi'
28 Şubat 2020 11:38