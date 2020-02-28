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Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi

CRR'de gerçekleşmesi planlanan konserler, Şehir Tiyatroları oyunları, Altın Kelebek Ödül Töreni ve belediye etkinlikleri yapılmayacak- Kentteki birçok belediye kültür sanat etkinliklerini iptal etti
 28 Şubat 2020 12:36
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Kültür sanat etkinlikleri İdlib'teki saldırı nedeniyle iptal edildi

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından İstanbul'da planlanan birçok etkinlik iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen tüm kültür sanat etkinliklerinin 3 gün süreyle iptal edildiği bildirildi. Buna göre, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) bugün yapılması beklenen Monica Molina ile yarın yapılacak Gypsy Devils Orchestra konserleri gerçekleşmeyecek.

İBB Şehir Tiyatrolarında bugün, yarın ve 1 Mart'ta oyun sahnelenmeyecek.

Bugün 46'ncısı düzenlenecek Altın Kelebek ödül töreni de iptal oldu.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta bugün yapılacağı planlanan "Yaşar Kemal Anısına" etkinliğinin de iptal edildiği duyuruldu.

- Birçok belediyede kültür sanat etkinlikleri 3 gün ila 1 hafta yapılmayacak

Sarıyer Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sevgili Sarıyerliler, bugün etkinlik paylaşımı yapılmayacaktır. Bugün her şey yine de yolunda gibi davranılmayacaktır. Canımız onlarca yerinden yanıyor. Şehitlerimiz var. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Maltepe Belediyesinin açıklamasında 3 gün boyunca yapılması planlanan etkinliklerin iptal edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"İdlib'den art arda gelen şehit haberleri, hepimizi derinden üzdü. Kahramanca bayrağımızı savunan aziz şehitlerimizin anısına Maltepe Belediyesi olarak 3 gün boyunca, planladığımız tüm etkinliklerimiz iptal edilmiştir. İdlib'deki saldırılarda şehit düşen tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz."

Şişli Belediyesince yapılan paylaşımda, "Komşularımızın dikkatine, hafta sonu boyunca planlanan bütün etkinliklerimiz iptal edilmiştir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Başımız sağ olsun. Şehitlerimiz var. Acımız büyük." değerlendirmesinde bulunuldu.

Büyükçekmece Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam sahnelenecek Füsun Demirel'in "Şişman Güzeldir" tiyatro oyunu iptal oldu, ilçede hafta boyunca yapılması planlanan tüm kültür sanat etkinlikleri ertelendi.

Bahçelievler Belediyesinde bugün ve yarın yapılacak tüm kültür ve sanat etkinliklerinin iptal edildiği duyurulurken, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Pendik Belediyesinin sosyal medya hesabında, hafta boyunca yapılması planlanan tüm konser programlarının İdlib'den gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiği belirtilerek, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımı yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, bu akşam gerçekleşecek Bülent Ortaçgil konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, Ümraniye, Fatih, Üsküdar, Ataşehir Sultanbeyli ve Eyüp belediyeleri de 3 gün süreyle etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı
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