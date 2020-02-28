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İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için camilerde sela okundu.
 28 Şubat 2020 12:43
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İstanbul'daki camilerde şehitler için sela okundu

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için camilerde sela okundu.

Kentteki camilerde, cuma namazı öncesi, şehit olan 33 asker için sela okundu. Selanın ardından cuma namazı öncesinde de Fetih, Yasin ve Mülk sureleri okunup şehitler için dua edileceği belirtildi.

Kent genelinde ayrıca, bazı ev ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldığı görüldü.
Anadolu Ajansı
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