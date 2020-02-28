Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaralı askerleri ziyaret etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti
|28 Şubat 2020 12:56
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu yaralanan askerleri ziyaret etti.
Pekcan, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Vali Rahmi Doğan ve milletvekilleriyle bir araya geldi.
Daha sonra Hatay Devlet Hastanesine geçen Bakan Pekcan, İdlib'deki saldırıda yaralanan askerleri ziyaret etti.
Bakan Pekcan, askerlerin sağlık durumlarına ilişkin doktorlardan bilgi aldı.
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