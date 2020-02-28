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Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kapatılan termik santrallere ilişkin, 'Şartını çevre mevzuatına uygun şekilde yerine getirirlerse santrallerin açılımını gerçekleştireceğiz. Yerine getirmemeleri durumunda da kapatma işlemimiz devam ediyor.' dedi
 28 Şubat 2020 13:07
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Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak

Kurum, filtre takılmadığı gerekçesiyle termik santrallere verilen cezalar ve sonrasında yapılan incelemelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de 13 termik santral bulunduğunu belirten Kurum, bunların incelemelerini detaylı şekilde yaptıklarını ve aralık ayı sonu itibarıyla alınması gereken tedbirleri daha öncesinde büyük termik santrallere bildirdiklerini hatırlattı.

Gelinen süreçte 5 termik santrali mevzuata aykırılık sebebiyle tamamen kapattıklarını belirten Kurum, bir termik santrali de kısmi olarak kullanıma kapattıklarını ifade etti.

Kısmi olarak kapatılan Soma Termik Santrali'nde 6 ünite bulunduğunu anlatan Kurum, "Bu 6 ünitenin 4'ünden şehrimizdeki 12 bin konutun ısınma süreci işletilmekte. Dolayısıyla santralin çalışmaması halinde 12 bin konutun ısınma problemi ortaya çıkacak veya bu konutlar başka yollarla ısındığı zaman şehrimizdeki hava kirliliği bunun çok daha üzerinde olacağı kanaatiyle geçici olarak bu ısınma sürecinin tamamlanmasına kadar 4 ünitenin çalıştırılmasına müsaade ettik." diye konuştu.

- "Filtre taktırma süresi santrale göre değişiyor"

Bakan Kurum, termik santrallerde bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda, 7 santralden 4'ünün geçici faaliyet belgesini, 3 santralin ise gerekli çevre izinlerini alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Termik santralleri kapatma işleminin başladığı 13 Ocak'tan sonra firmalardan başvurunun sadece Kangal Termik Santralinden geldiğini söyleyen Kurum, bu santralin 3 ünitesinden birinin çevre mevzuatına uygunluğuyla ilgili başvuru yaptıklarını, yapılan inceleme çerçevesinde 3 üniteden birinin açılmasına karar verdiklerini, diğer ünitelerde kapatma işleminin devam ettiğini belirtti.

Kurum, kapatılan santrallere ilişkin, "Şartını çevre mevzuatına uygun şekilde yerine getirirlerse santrallerin açılımını gerçekleştireceğiz. Yerine getirmemeleri durumunda da kapatma işlemimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Filtre taktırma işlemi süresinin santrale göre değiştiğine dikkati çeken Kurum, bu sürenin 18 ayı bulduğunu dile getirdi.

Filtre maliyetinin de baca başına göre değiştiğinin altını çizen Murat Kurum, "Santral başına yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir maliyeti var. Bunu yapan 7 santralimiz var. Hem bölgede istihdam adına hem de şehirlerimiz ve ilçelerimiz adına santrallerimiz çok önemli. İnşallah hepsi çevre mevzuatına uygunluğunu sağlayıp, bu süreçleri de tamamlayıp, şehre olan katkılarına devam edecekler." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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