'Uluslararası toplum İdlib ve Suriye'deki krize dur demeli'
|28 Şubat 2020 13:18
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır." ifadesini kullandı.
Kalın, yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının alçak saldırısı sonucu şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türk askerine yapılan hain saldırıya bu gece yarısından sabaha kadar en sert şekilde mukabele edildiğini belirten Kalın, hem İdlib hem de Suriye'nin farklı bölgelerinde 200'ü aşkın rejim hedefinin havadan ve karadan vurulduğunu bildirdi.
Kalın, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin kanının yerde kalmayacağından milletimizin şüphesi olmasın. Ordumuz eli kanlı Esed rejiminden mutlaka hesap soracaktır. İdlib'de yaşanan kriz tüm sınırları aşmıştır. Bu nedenle uluslararası toplum artık İdlib ve Suriye'de yaşanan insani krize dur demeli ve somut adımlar atmalıdır."
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