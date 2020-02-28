İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 oldu

AKAR: REJİMİN 5 HELİKOPTER, 23 TANKI VURULDU Milli Savunma Bakanı Akar: Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur.