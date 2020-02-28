İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 oldu
|28 Şubat 2020 13:38
|Yazdır
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34'e, vaka sayısı 388'e çıktı.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.
Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi.
Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.
İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.Afgan çoban, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 60
28 Şubat 2020 14:38
|BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı
28 Şubat 2020 14:36
|Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
28 Şubat 2020 14:16
|NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz
28 Şubat 2020 14:14
|Moğolistan Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
28 Şubat 2020 13:47
|Yunanistan, sınırını otobüsle kapattı
28 Şubat 2020 13:41
|Afgan çoban, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
28 Şubat 2020 12:41
|İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
28 Şubat 2020 10:37
|NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
28 Şubat 2020 09:40
|Rusya: Türk askerini biz vurmadık
28 Şubat 2020 09:04