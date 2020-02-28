1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 oldu

İran Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıkladı
 28 Şubat 2020 13:38
Yazdır
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 oldu

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybederken, can kaybı 34'e, vaka sayısı 388'e çıktı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, basına yaptığı açıklamada, son belirlemelere göre ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.

Dünden bu yana ölü sayısında 8, vaka sayısında 143 artış olduğunu kaydeden Cihanpur, 73 kişinin iyileştiğini söyledi.

Vaka sayısında en fazla artışın Tahran ve Gilan eyaletlerinde görüldüğünü aktaran Cihanpur, virüse yakalananların ortalama 50, hayatını kaybedenlerin de 60 yaşında olduğunu ifade etti.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili de bulunuyor.

Afgan çoban, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

İŞTE KORONAVİRÜSÜN HANGİ ÜLKELERE YAYILDIĞINA İLİŞKİN HARİTA:

MEMURLAR.NET
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 60
28 Şubat 2020 14:38		 BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı
28 Şubat 2020 14:36
Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
28 Şubat 2020 14:16		 NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz
28 Şubat 2020 14:14
Moğolistan Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
28 Şubat 2020 13:47		 Yunanistan, sınırını otobüsle kapattı
28 Şubat 2020 13:41
Afgan çoban, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında
28 Şubat 2020 12:41		 İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
28 Şubat 2020 10:37
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
28 Şubat 2020 09:40		 Rusya: Türk askerini biz vurmadık
28 Şubat 2020 09:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - 200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek14:48 - Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması14:40 - HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru14:38 - Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 6014:36 - BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı14:34 - İş adamının otomobilinde bomba bulundu14:30 - PİKTES öğreticilerine, nöbet ücreti verilebilir mi?14:27 - YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı14:19 - 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu14:16 - Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
14:14 - NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz14:10 - Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı14:06 - Türk ve Rus heyetler saat 16.00'da yeniden görüşecek14:05 - CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı14:00 - İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor13:49 - Meteoroloji yarın için uyardı... Yağış ve kar geliyor13:47 - Moğolistan Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:43 - Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
who let the dogs out 2
mevhibe 2
bir kaç şehit var 1
yavaş iş yapanı görünce çıldırmak 4
hans zinmer 3
27.02.2020 alba berlin vs bayern münih maci 4
29 numaralı koltuğun hikayesi 1
12 yaşından küçük çocukların topa kafa vurmalarının yasaklanması 3
Suriyeli mültecilere avrupa kapıları açıldı 10
hanife 1
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam