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Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir

HATAY Valiliği, İdlib'deki Esad güçlerinin saldırısıyla yaralanan askerlere ilişkin bilgi alınabilecek iletişim numarasını açıkladı. Valilik, '0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler' açıklaması yaptı
 28 Şubat 2020 13:43
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Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir

İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 33 asker şehit olurken 32 asker de yaralanmıştı. Yaralanan askerlerin tedavisi devam ederken sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İletişim numarası

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 27.02.2020 tarihinde İdlib'de şehit olan ve yaralanan Mehmetçiklerimiz ile ilgili bilgi almak isteyen ailelerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Kevser Sandıkçı'ya 0326 214 02 63 numaralı telefondan ulaşabilirler.
Memurlar.Net
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