1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil: Karşınızda dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan genç silah arkadaşlarım, ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında 24 saat esasına göre bütün suçlularla başarıyla mücadele edecektir
 28 Şubat 2020 14:10
Yazdır
Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 990 uzman erbaş Jandarma teşkilatına katıldı.

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı Kışlası'nda, eğitimleri sona eren 30. dönem uzman erbaşlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, 24 hafta süren eğitimlerde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri, Vali Yaşar Karadeniz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil tarafından verildi.

Çitil, törende yaptığı konuşmada, mezun olan uzman erbaşları kutladı.

Dün ülkeyi derinden üzen hain bir saldırı yaşandığını hatırlatan Çitil, "Menfur saldırı sonucu Suriye'nin İdlib bölgesinde kahraman Mehmetçiklerimizden şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Silahlı Kuvvetlerimizin ve Türk milletinin başı sağ olsun." dedi.

Eğitimini tamamlayan uzman erbaşların önemli görevler icra edeceğini belirten Çitil, "Karşınızda dimdik ve görev heyecanı içinde bulunan genç silah arkadaşlarım, ülkemizin en ücra noktalarında her türlü arazi ve hava koşullarında 24 saat esasına göre bütün suçlularla başarıyla mücadele edecektir. Jandarma teşkilatının birer ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza, büyük özveri ve heyecanla ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Çitil, uzman erbaşlara seslenerek, şöyle konuştu:

"Genç silah arkadaşlarım, mensubu olduğunuz Jandarma teşkilatının ülkemizin ve milletimizin bekası söz konusu olduğunda devleşen Türk milleti ile beraber Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta ve Suriye'de her türlü şer odaklarına karşı kanı ve canı pahasına savaştığını unutmayınız. Meslek hayatınız boyunca büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'kanun ordusu' diye tanımladığı Jandarma teşkilatının birer mensubu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını daima gözetin. Kanunlara, nizamlara ve amirlerinize mutlak itaat ediniz. Ettiğiniz yemine bağlı kalarak milletin bağrından çıktığınızı unutmadan, vatandaşa şefkatle yaklaşarak görev yapın.

Eğitimlerde gösterdiğiniz dayanışma, gelecekteki kader birliğinize de emsal teşkil edecektir. Farklı coğrafyalarda ve zorlu koşullar altında görev yaparken birçok vatandaşın ve silah arkadaşlarınızın can ve mal güvenliği, sorumluluğu üzerinizde olacaktır. Birliğinize ve görevinize her yönü ile sahip çıkın."

Kastamonu 5. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Orhan Sırma da yemin eden uzman erbaşların Jandarma teşkilatına onurlu şekilde hizmet vereceğini vurgulayarak, "Vatan bizler için hiçbir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır." diye konuştu.

Tören geçişinin ardından uzman erbaşlar, aileleriyle bir araya gelerek özlem giderdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek
28 Şubat 2020 14:55		 HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru
28 Şubat 2020 14:40
YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı
28 Şubat 2020 14:27		 Çevre mevzuatına uyan termik santrallerin mührü kaldırılacak
28 Şubat 2020 13:07
Dışişleri'nden Suriyeli göçmen açıklaması
28 Şubat 2020 13:01		 İSKİ'den su tasarrufuna dikkati çekmek için kampanya
28 Şubat 2020 12:12
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
28 Şubat 2020 11:07		 Cuma Hutbesinde birlik mesajı
28 Şubat 2020 10:49
Aydın Göç İdaresinde kalan mülteciler salıverildi
28 Şubat 2020 07:39		 Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
28 Şubat 2020 00:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - 200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek14:48 - Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması14:40 - HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru14:38 - Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 6014:36 - BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı14:34 - İş adamının otomobilinde bomba bulundu14:30 - PİKTES öğreticilerine, nöbet ücreti verilebilir mi?14:27 - YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı14:19 - 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu14:16 - Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
14:14 - NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz14:10 - Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı14:06 - Türk ve Rus heyetler saat 16.00'da yeniden görüşecek14:05 - CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı14:00 - İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor13:49 - Meteoroloji yarın için uyardı... Yağış ve kar geliyor13:47 - Moğolistan Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:43 - Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sıpa 1
unutulmaz film ve dizi replikleri 2
sadık çiftpınar 2
yeşil üzüm 1
suudi arabistan'ın umreyi korona virüsü sebebiyle durdurması 3
01.03.2020 galatasaray vs gençlerbirliği maçı 4
27.02.2020 sosyal medyaya ulaşılamaması 4
29.02.2020 antalyaspor vs fenerbahçe maçı 7
27.02.2020 başakşehir vs sporting lizbon maçı 2
mevhibe 2
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam