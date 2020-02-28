NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Tüm müttefikler başsağlığı diledi ve Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti"

"NATO halihazırda Türkiye'ye destek veriyor. Müttefikler, Türkiye için daha fazla ne yapılabileceğine bakıyor"

Hava savunması dahil Türkiye'ye destek veriyoruz.

İşte NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:

Suriye'deki durum ile ilgili bir telefon görüşmesi yaptım ve kendisi danışma talebinde bulundu ve şu an şunu söylemek istiyoruz. Müttefikler, Türkiye'nin geçtiğimiz gece İdlib'de bombalı saldırıda askerlerinin kaybetmesi üzerine yaşadığı trajediden dolayı üzüntülerini iletmektedir. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. Beşar Esad yönetimindeki askerler bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Bu saldırının durdurulmasını, uluslararası hukuka uyulmasını ve BM destekli barış süreçlerinin devam etmesi gerektiğini dile getiriyorum. 2018 tarihli ateşkese devam edilmelidir.

Yapılmazsa insani kriz kötüleşecektir. Şu anda İdlib'de kalanlar için insani durum oldukça kötü durumdadır.

NATO Türkiye'nin yanındadır, Türkiye'yi çok kıymetli bir müttefik olarak görmektedir. Türkiye, milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. NATO Türkiye'ye desteğini birkaç farklı yöntemle gösterecektir. Biri hava koruma yolları ile olacaktır. Bu da Suriye'den gelen hava saldırıların durdurulmasını sağlayacaktır. NATO'nun güneydoğu sınırını korumaya devam edeceğiz.