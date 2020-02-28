1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın dedesi emniyet bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.
 28 Şubat 2020 14:19
Yazdır
43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın dedesi emniyet bekçisi Yaşar Tank'ın da 1977 yılında şehit olduğu ortaya çıktı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank'ın da şehadet haberi ile sarsıldı.

İdlib'de Esed'e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 33 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank'ın (25) Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına şehadet haberi ulaştı.

Babası 1977 yılında şehit olan, oğlu da İdlib saldırısında şehit olan Ahmet Turhan Tank'a şehadet haberi Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan ve askeri yetkililer tarafından verildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
28 Şubat 2020 13:43		 Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler için 'sportif kurslar odası' kuruldu
27 Şubat 2020 19:00
Hızı 50 kilometreye ulaştı... 'Dışarı çıkmayın' uyarısı
27 Şubat 2020 18:45		 Valilik: 16 İran vatandaşında koronavirüs yok
27 Şubat 2020 17:48
İranlı bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı
27 Şubat 2020 17:02		 Ankara'ya 53 kilometre bisiklet yolu yapılacak
27 Şubat 2020 16:28
İBB'den 15 Temmuz Şehitler Otogarı açıklaması
27 Şubat 2020 16:19		 Havalimanında korkutan anlar... THY uçağının ön dikmesi çıktı
27 Şubat 2020 13:58
İmralı Adası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
27 Şubat 2020 13:54		 Çanakkale'de feribot, denizde oluşan kum adasına oturdu
27 Şubat 2020 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - 200, 20 ve 5 TL'lik yeni banknotlar tedavüle girecek14:48 - Fahrettin Altun'dan, Erdoğan-Putin görüşmesi açıklaması14:40 - HSK'dan 2020 yılı ana kararnamesine ilişkin duyuru14:38 - Almanya Sağlık Bakanlığı: Konoravinüs vaka sayısı 6014:36 - BM'den, mülteciler konusunda Türkiye'ye destek çağrısı14:34 - İş adamının otomobilinde bomba bulundu14:30 - PİKTES öğreticilerine, nöbet ücreti verilebilir mi?14:27 - YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı14:19 - 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu14:16 - Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
14:14 - NATO: Türkiye'ye hava savunma desteği veriyoruz14:10 - Jandarma teşkilatına 2 bin 990 uzman erbaş katıldı14:06 - Türk ve Rus heyetler saat 16.00'da yeniden görüşecek14:05 - CHP, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı14:00 - İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor13:49 - Meteoroloji yarın için uyardı... Yağış ve kar geliyor13:47 - Moğolistan Cumhurbaşkanı koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı13:43 - Yaralı askerlerle ilgili bu numaradan bilgi alınabilir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
MEB, yeniden sınıf tekrarına geri dönüyor. Sınıf tekrarı olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
İdlip'de şehit sayısı 33'e yükseldi
İdlib şehitlerinin ailelerine acı haberler veriliyor
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Türkiye kapıları açtı, mülteciler sınıra akın ediyor
İdlib'deki hain saldırı sonrası Perinçek'ten skandal açıklama
Türk Savaş uçakları Suriye'de
Rusya: Türk askerini biz vurmadık
NATO, Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanıyor
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 'personel servislerine' yönelik yeni açıklama
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
27.02.2020 sosyal medyaya ulaşılamaması 4
Sıpa 1
26.02.2020 real madrid vs manchester city maçı 2
hans zinmer 3
demirbaş 1
yeşil üzüm 1
Kpss coğrafya 1.sinin mülakatta 55 almasi 5
Anasından doğduğuna pişman etmek 1
seni sevmeyen ölsün 2
hayrabolu tatlısı 2
SON İLANLAR
Yalova Üniversitesi 28 İşçi Alacak
Yalova Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Yalova Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Muğla Milas SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 İşçi Alacak.
İstanbul Üsküdar Beleidyesi 15 İşçi Alacak
Mersin Şehir Hatları 1 İşçi Alacak
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli 10 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Aksaray Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam