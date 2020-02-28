YÖK'ten şehitler için başsağlığı mesajı
YÖK Başkanlığı 27 Şubat'ta İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit olan askerler için baş sağlığı mesajı yayınladı
|28 Şubat 2020 14:27
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 27 Şubat'ta İdlib'de meydana gelen hain saldırıda şehit olan 33 asker için baş sağlığı mesajı yayınladı. YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'de gerçekleştirilen hain saldırı neticesinde şehit olan kahraman mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbimiz Türk ordusunun ve bütün güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun."
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